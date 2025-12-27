Kadınlar basketbol derbisinde kazanan Galatasaray

- Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş'ı 84-73 mağlup etti.
- Maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyrekte farkı açtı ve etkili oyununu sürdürerek galibiyete ulaştı.
- Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 10. galibiyetine ulaşırken, Beşiktaş 7. yenilgisini aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede oyunun kontrolünü erken alan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreğin son bölümünde farkı açtı ve periyodu 20-13 önde tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN KISA SÜRELİ SERİSİ YETMEDİ
İkinci periyoda etkili başlayan Galatasaray, Derin Erdoğan’ın sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı. Ancak siyah-beyazlı ekip, maçın 16. dakikasından sonra bulduğu 8-0’lık seriyle üstünlüğü kısa süreliğine ele geçirdi. Dengeli geçen bölümün ardından Galatasaray, soyunma odasına 42-39 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, savunma sertliğini artırarak skor üstünlüğünü pekiştirdi. Galatasaray, 29. dakikada 15 sayılık fark yakalayarak son periyoda 64-51 üstün girdi.
GALATASARAY HATA YAPMADI
Son çeyrekte Beşiktaş’ın 9-0’lık serisi farkı tek haneye indirse de sarı-kırmızılılar oyunun kontrolünü bırakmadı. Kalan dakikalarda hata yapmayan Galatasaray, mücadeleyi 84-73 kazanarak derbiden galibiyetle ayrıldı.
10. GALİBİYET
Bu sonuçla Galatasaray, ligde oynadığı 12. maçta 10. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise sezonun 7. yenilgisini yaşadı.
Galatasaray: 84 - Beşiktaş: 73
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam, Ali Rıza Pinat
Galatasaray: Oblak 7, Smalls 9, Ayşe Cora Yamaner 14, Elif Bayram 2, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Kuier 11, Derin Erdoğan 9, Johannes 11, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal, Sude Yılmaz 3
Beşiktaş: İdil Saçalır 2, Whitcomb 18, İlayda Güner 3, Fasaula 16, Toure 4, Meltem Yıldızhan 5, Fraser 13, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Özge Özışık
1. Periyot: 20-13
Devre: 42-39
3. Periyot: 64-51
Beş faulle çıkan: 38.21 Elif Bayram (Galatasaray)