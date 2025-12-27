Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Torino’ya jeneriklik gol

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, sahada kaldığı kısa sürede etkisini net biçimde göstermeye başladı. Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan 20 yaşındaki santrfor, ilk haftalarda yedek kulübesinde kalırken son iki maçta ilk 11’de şans buldu.

TORINO DEPLASMANINDA SAHNE ALDI

Serie A’nın 17. haftasında Torino’ya konuk olan Cagliari, 1-0 geriye düştüğü mücadelede geri dönüşü Semih Kılıçsoy’un ayağından buldu. Maça ilk 11’de başlayan genç futbolcu, 66. dakikada orta sahadan aldığı topu rakiplerini tek tek geçerek ceza yayı üzerinden sol köşeye gönderdi ve skoru lehlerine çevirdi.

GALİBİYET GOLÜ SEMİH'TEN

Milli futbolcunun bu şık golü, Cagliari’ye deplasmanda 3 puanı getirdi. Semih Kılıçsoy, 72. dakikada yerini Gennaro Borrelli’ye bıraktı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇTA GOL

Semih Kılıçsoy, bir önceki hafta 2-2 sona eren Pisa karşılaşmasında da takımının ikinci golünü kaydetmişti. Genç oyuncu böylece Serie A’da üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

SATIN ALMA OPSİYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’tan kiralanan Semih Kılıçsoy’un Cagliari ile olan sözleşmesinde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, İtalya’da adından söz ettirmeye başladı.

(Görüntüler S Sport’tan alınmıştır.)