Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Fenerbahçe, normal sezonu namağlup lider bitirdi. Ligden çekilen Edremit Belediyesi Gürespor ve Kocaeli Kadın Basketbol dışında bu sezon başka takım küme düşmeyecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan iki maçın ardından Fenerbahçe, normal sezonu 20'de 20 yaparak namağlup ilk sırada tamamladı.
Melikgazi Kayseri Basketbol ise play-off'a kalan 8. ve son takım oldu.
KÜME DÜŞENLER ÖNCEDEN BELLİ OLDU
Süper Lig'de Edremit Belediyesi Gürespor sezon başlamadan, Kocaeli Kadın Basketbol da 8. haftada çekildiği için küme düşen başka takım olmayacak.
Ligi ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray, Emlak Konut, ÇBK Mersin, Beşiktaş, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol, play-off'ta mücadele edecek.
EŞLEŞMELER
İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Fenerbahçe-Melikgazi Kayseri Basketbol
Galatasaray-Nesibe Aydın
Emlak Konut-BOTAŞ
ÇBK Mersin-Beşiktaş
22. HAFTA SONUÇLARI
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Emlak Konut-Ormanspor: 109-59
Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş: 61-107
BOTAŞ-Galatasaray: 53-75
Fenerbahçe-Nesibe Aydın: 108-78