Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan iki maçın ardından Fenerbahçe, normal sezonu 20'de 20 yaparak namağlup ilk sırada tamamladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol ise play-off'a kalan 8. ve son takım oldu.

KÜME DÜŞENLER ÖNCEDEN BELLİ OLDU

Süper Lig'de Edremit Belediyesi Gürespor sezon başlamadan, Kocaeli Kadın Basketbol da 8. haftada çekildiği için küme düşen başka takım olmayacak.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray, Emlak Konut, ÇBK Mersin, Beşiktaş, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol, play-off'ta mücadele edecek.

EŞLEŞMELER

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Fenerbahçe-Melikgazi Kayseri Basketbol

Galatasaray-Nesibe Aydın

Emlak Konut-BOTAŞ

ÇBK Mersin-Beşiktaş

22. HAFTA SONUÇLARI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Emlak Konut-Ormanspor: 109-59

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş: 61-107

BOTAŞ-Galatasaray: 53-75

Fenerbahçe-Nesibe Aydın: 108-78