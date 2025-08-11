Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Meriç Kuntker'i transfer etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir temsilcisi, 22 yaşındaki basketbolcu Meriç Kuntker ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
"HOŞ GELDİN DİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor Kulübünde oynayan, geçen sezonu ise OGM Ormanspor'da tamamlayan Meriç Kuntker, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Meriç'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz.