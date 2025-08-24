Letonya Milli Takımı'nın EuroBasket 2025 kadrosu duyuruldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek Letonya'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) kadrosu açıklandı.

Letonya Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre başantrenör Luca Banchi, 12 kişilik nihai kadroyu belirledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen Kristaps Porzingis'in yer aldığı kadroya Anadolu Efes'ten Rolands Smits ve Fenerbahçe'den Arturs Zagars da dahil edildi.

MİLLİ TAKIMIMIZ İLE AYNI GRUPTALAR

Şampiyonanın A Grubu'nda bulunan ev sahiplerinden Letonya; Türkiye, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Letonya, gruptaki ilk maçında 27 Ağustos Çarşamba günü ay-yıldızlılarla karşılaşacak.

ADAY KADRO

EuroBasket 2025 öncesi Letonya'nın aday kadrosu şöyle: