Arjantin'de kurulmuştu: Fernebahçe, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarihler 2022'yi gösterdiğinde Arjantin’de, adı Fenerbahçe'den esinlenerek bir futbol takımı kuruldu.

Ülkenin Necochea kentinde kurulan kulübün adına 'Fernebahçe' ismi verildi.

Fenerbahçe sevgisiyle kurulan takım, ülkemizde de o dönem özellikle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

NEREDEYSE HER ŞEYİ FENERBAHÇE'YLE AYNI

Aradan geçen yılların ardından tam ismi Fernebahçe Sport Club olan takım, elde ettiği başarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Arjantin'in amatör ligi ekibi Fernebahçe Sport Club, Necochea Amatör Futbol Ligi finalinde rakibini 2-1 yendi.

BİR KEZ DAHA ŞAMPİYON OLDULAR

Fernebahçe böylelikle, kulüp tarihinin üçüncü yılında ikinci şampiyonluğunu ilan etti.

2022'deki ilk şampiyonluğun ardından 2025'te bir kez daha şampiyon olan takımla ilgili sosyal medyada çeşitli geyikler dönmeye başladı.

Bazı sarı-lacivertli taraftarlar, "Biz Kadıköy'de 10 yıldır bekliyoruz, Arjantin'de 3 yılda 2 kupa kaldırdılar." ifadelerini kullandı.

FERNEBAHÇE SPORT CLUB'IN HİKAYESİ

Fernebahçe Sport Club, Fenerbahçe'ye gönül vermiş bir grup Arjantinli gencin tutkusu sonucu Mayıs 2022'de kuruldu.

"Fernet" ile "Fenerbahçe" kelimelerinin birleşiminden oluşan isim, kulübün mizahi kimliğini yansıtırken logo da Fenerbahçe'nin klasik kanarya armasına neredeyse birebir benziyor.

Takım; marangoz, öğretmen, kasap, balıkçı ve öğrencilerden oluşan tamamen amatör bir kadroya sahip.

Kuruluşundan kısa süre sonra başarı yakalayan Fernebahçe, 2022 Apertura şampiyonluğunu, 2025 Clausura şampiyonluğunu kazanarak üç yılda iki kez kupayı müzesine götürdü.

FERNEBAHÇE'NİN ARJA GUERRA'SI

Son olarak Arjantin'deki Fernebahçe'yle aradaki benzerlikler arma, logo ve renklerle de sınırlı değil.

Tarihler geçtiğimiz kasım ayını gösterdiğinde 'Fernebahçe' kulübü, sosyal medya hesabından "Bizim Arda Güler'imiz" notuyla futbolcusu Arja Guerra'nın lig şampiyonluğu kupası ile pozunu paylaşmıştı.

Yapılan paylaşımda Arja Guerra'nın hem isim olarak hem de görüntüsüyle milli oyuncumuz Arda Güler'e olan benzerliği dikkat çekmişti.