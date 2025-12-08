Abone ol: Google News

Cenk Tosun'dan geleceğiyle ilgili açıklama geldi

Cenk Tosun, kadro dışı kalmasına rağmen devre arasında Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini ve takıma geri dönmek için mücadele edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 14:45
Cenk Tosun'dan geleceğiyle ilgili açıklama geldi
  • Cenk Tosun, Fenerbahçe'den devre arasında ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.
  • Kadroya geri dönmek için mücadele edeceğini belirtti.
  • Tosun, Fenerbahçe'de oynamak istediğini vurguladı.

Fenerbahçe'de kadro dışı olan isimlerden biri de Cenk Tosun'du.

Tosun, devre arasında sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

34 yaşındaki golcü futbolcu, yayıncı kuruluştan Gürler Akgün'e yaptığı açıklamada "Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"AFFEDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Cenk Tosun ayrıca "Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

1,5 SEZONDA 415 DAKİKA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'de 1,5 sezonda toplamda 29 maçta 415 dakika süre alabilen Cenk Tosun, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Eshspor Haberleri