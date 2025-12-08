Cenk Tosun'dan geleceğiyle ilgili açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de kadro dışı olan isimlerden biri de Cenk Tosun'du.

Tosun, devre arasında sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

34 yaşındaki golcü futbolcu, yayıncı kuruluştan Gürler Akgün'e yaptığı açıklamada "Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"AFFEDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Cenk Tosun ayrıca "Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

1,5 SEZONDA 415 DAKİKA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'de 1,5 sezonda toplamda 29 maçta 415 dakika süre alabilen Cenk Tosun, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.