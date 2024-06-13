Luka'dan hakem eleştirisi: NBA finallerinde 6 faul ne demek Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, NBA Finalleri'nde Boston Celtics'e karşı 3. maçta alınan mağlubiyetin ardından hakemleri eleştirdi.

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Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, NBA Finalleri'nde Boston Celtics'e karşı 3. maçta alınan mağlubiyetin ardından hakemleri eleştirdi.

Son çeyreğinde altı faulle oyun dışı kalmış olduğu karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısı sırasında Doncic, hakemlerin kötü bir performans gösterdiğine dair inancını şu sözlerle dile getirdi:

"NBA finallerinde altı faul çalınması..."

Yani bilmiyorum. Pek fiziksel oynayamadık. Bir şey demek istemiyorum ama NBA finallerinde altı faul çalınması... haydi ama... biraz daha iyi iş çıkarın...

Mavericks maçta 16 serbest atış deneyerek bu alanda Celtics'ten iki fazla faul atışı kullanmış olsa da, rakibinin hızına ayak uydurmakta zorlandı ve dört çeyrekte 100 sayıyı geçemedi.

Luka ise karşılaşmayı yğzde 40 şut isabetiyle 27 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle tamamlasa da, bu performansı Celtics yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın toplamda bulduğu 61 sayıya karşı yeterli olmadı.