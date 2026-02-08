Manisa Basket, Bursaspor Basketbol'u mağlup etti

- Manisa Basket, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bursaspor Basketbol'u 94-76 mağlup etti.
- Maç Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşti.
- Manisa Basket'te Stevenson 22, Johnson ise 21 sayıyla öne çıktı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Basket ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-76'lık skorla ev sahibi takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Muradiye
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Polat Parlak
Manisa Basket: Stevenson 22, Smith 6, Altan Çamoğlu, Johnson 21, Pereira 19, Yiğit Onan 5, Starks 7, Buğra Çal 5, Zemaitis 2, Martin 7
Bursaspor Basketbol: Parsons 13, Crawford 10, Yavuz Gültekin 11, Konontsuk 3, Nnoko 8, Childress 9, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar, King 16
1. Periyot: 22-13
Devre: 49-36
3. Periyot: 65-47