Manisa Basket, Karşıyaka'yı mağlup etti

- Manisa Basket, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Karşıyaka'yı 80-69 mağlup etti.
- Maç, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
- Manisa Basket'in öne çıkan oyuncuları Smith ve Mintz olurken, Karşıyaka'da Manning dikkat çekti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Karşıyaka ile Manisa Basket kozlarını paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-69'luk skorla konuk takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Karşıyaka: Chiozza, Egemen Güven 6, Manning 19, Ege Özçelik 2, Alston 12, Young 10, Sokolowski 12, Serkan Menteşe 3, Gordic 4, Mert Celep 1
Manisa Basket: Smith 20, Yiğit Onan 4, Mintz 20, Johnson 8, Pereira 4, Buğra Çal, Zemaitis 9, Mobley 13, Altan Çamoğlu 2
1. Periyot: 20-21
Devre: 36-45
3. Periyot: 50-60