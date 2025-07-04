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Manisa Basket'te Darius Songaila gitti

Manisa Basket, Yardımcı Antrenör Darius Songaila ile yolların ayrıldığını duyurdu.

DHA DHA
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Manisa Basket'te Darius Songaila gitti

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayıp kulübün devriyle ilgili süreci de belirsiz olan Manisa Basket'te, Yardımcı Antrenör Darius Songaila ile yollar ayrıldı.

Kulüpten, şu açıklama yapıldı:

Antrenörümüz Darius Songaila ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

GEÇEN SEZON GÖREVE GELDİ

Oyunculuk kariyerinde NBA'de 2003-2011 yılları arasında 5 farklı takımda forma giyen, ülkemizde Galatasaray'da da oynayan 47 yaşındaki Litvanyalı Songaila, Manisa ekibinde geçen sezon ortasında hemşerisi antrenör Kazys Maksvytis'in yardımcısı olarak göreve gelmişti.

Eshspor Haberleri