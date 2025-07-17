Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı Yılmaz ile yola devam ediyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi iç transferde ilk olarak Crystal Dangerfield ile anlaşan sarı kırmızılılar, ardından Meltem Avcı Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

"YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda, şöyle denildi: