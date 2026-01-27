Memphis karşısında müthiş performans: Alperen Şengün, Houston Rockets'ı sırtlamaya devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA'de normal sezon heyecanı geçtiğimiz gece oynanan maçlarla devam ederken Houston Rockets, Memphis Grizzlies‘i konuk etti.

Rockets, Memphis Grizzlies karşısında üçüncü çeyrekte 10 sayıya kadar geri düşmesine rağmen maçı bırakmadı.

ALPEREN MAÇA DAMGA VURDU

Alperen Şengün ve Kevin Durant’ın liderliğinde gelen dördüncü çeyrek performansı, Rockets’a 108-99’luk galibiyeti getirdi.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 33 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle gecenin en etkili isimlerinden biri oldu.

33 SAYI, 9 RİBAUND VE 6 ASİST...

Şengün, Grizzlies’in üçüncü çeyrekte kurduğu üstünlüğün ardından adeta tek başına oyunun kontrolünü ele aldı.

Dorian Finney-Smith’in üçlüğüyle başlayan seri, Şengün’ün pota altındaki sayıları ve 9:53 kala yaptığı smaçla Houston’ın 85-79 öne geçmesini sağladı.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA BAŞROLDE

Şengün, Amen Thompson’ın smacına ve Josh Okogie’nin turnikesine yaptığı asistlerle hücumu yönlendirdi.

Son bölümde bir smaç, bir turnike ve Kevin Durant’ın bulduğu iki üçlükte asist katkısı verdi.