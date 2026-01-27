Trabzonspor'un gollerinde üç ismin damgası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 19. haftanın ardından 41 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'un gol yükünü Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi sırtladı.

Sezondaki 19 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu, forma giydiği 16 karşılaşmada 12 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

Onuachu'yu Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, 19 maçta 9 golle takip etti.

Beşiktaş'tan bonservisi kiralanan Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda öne çıkarak 16 karşılaşmada 8 golle üçüncü sırada yer aldı.

GOLLERİN YÜZDE 78'İNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, 37 golün 29'unu kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.

Bordo-mavili üç futbolcu, gollerinin yüzde 78,3'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandır.

LİGDE 13 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam gol sayısında 29 golle Süper Lig'deki 13 takımdan fazla gol kaydettiler.

Bordo-mavili oyuncular, Gaziantep FK (26), Göztepe (25), Samsunspor (23), Gençlerbirliği (23), Konyaspor (23), Rizespor (22), Alanyaspor (19), Antalyaspor (18), Kayserispor (16), Kocaelispor (16), Fatih Karagümrük (16), Kasımpaşa (15) ve Eyüpspor (13) takımlarından fazla gol attı.

TOPLAM 8 FUTBOLCU GOL ATTI

Trabzonspor'da 19 hafta boyunca 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti.

Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.