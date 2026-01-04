Abone ol: Google News

Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 yendi.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 18:00
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 104-97'lik skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Murat Ciner

Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 32, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 4, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 18, Emre Tanışan 5, Griffin 20, Cazalon 2, Omic 12

Büyükçekmece Basketbol: Van der Vuurst 16, Metin Türen 10, Pipes 23, Myers 2, Johnson 10, Yiğit Özkan 2, Pusica 9, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 9, Bandaogo 14, Doğan Şenli

1. Periyot: 23-27

Devre: 52-44

3. Periyot: 83-67

Beş faulle oyundan çıkan: 24.71 Miles (Merkezefendi Belediyesi Basket)

