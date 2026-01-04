Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

- Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u 104-97 yendi.
- Maç, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.
- Ev sahibi ekip, özellikle Bleijenbergh'in 32 sayılık performansıyla galip geldi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 104-97'lik skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Murat Ciner
Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 32, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 4, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 18, Emre Tanışan 5, Griffin 20, Cazalon 2, Omic 12
Büyükçekmece Basketbol: Van der Vuurst 16, Metin Türen 10, Pipes 23, Myers 2, Johnson 10, Yiğit Özkan 2, Pusica 9, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 9, Bandaogo 14, Doğan Şenli
1. Periyot: 23-27
Devre: 52-44
3. Periyot: 83-67
Beş faulle oyundan çıkan: 24.71 Miles (Merkezefendi Belediyesi Basket)