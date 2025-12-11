Abone ol: Google News

Merkezefendi Belediyesi Basket, Isaiah Miles'i transfer etti

Merkezefendi Belediyesi Basket, 31 yaşındaki ABD'li oyuncu Isaiah Miles'i renklerine bağladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 19:32
  • Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Isaiah Miles'i transfer etti.
  • Miles, son olarak Fransa'nın Cholet Basket takımında forma giydi.
  • Kariyerine Fransa'da başlayan Miles, geçen sezon İsrail'de oynadı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, Isaiah Miles'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, Fransa'dan Cholet Basket'te son olarak ​​​​​​​ forma giyen 31 yaşındaki ABD'li Isaiah Miles ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

KARİYERİNE FRANSA'DA BAŞLADI

Miles'in kariyerine Fransa ekiplerinden JDA Dijon Basket'te başladığı ve geçen sezon İsrail kulübü Maccabi Ironi Ramat Gan'da oynadığı kaydedildi.

