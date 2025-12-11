Merkezefendi Belediyesi Basket, Isaiah Miles'i transfer etti

- Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Isaiah Miles'i transfer etti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, Isaiah Miles'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, Fransa'dan Cholet Basket'te son olarak forma giyen 31 yaşındaki ABD'li Isaiah Miles ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
KARİYERİNE FRANSA'DA BAŞLADI
Miles'in kariyerine Fransa ekiplerinden JDA Dijon Basket'te başladığı ve geçen sezon İsrail kulübü Maccabi Ironi Ramat Gan'da oynadığı kaydedildi.