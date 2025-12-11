Zeren Spor, Galatasaray'ı yendi

- Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray'ı 3-2 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 117 dakika sürdü.
- Zorlu karşılaşmanın setleri 19-25, 25-18, 17-25, 25-11 ve 15-10 sonuçlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.
117 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan
Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Uzelac, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Gatina)
Galatasaray: İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Ayçin Akyol, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Lukasik)
Setler: 19-25, 25-18, 17-25, 25-11, 15-10
Süre: 117 dakika (25, 27, 25, 22, 18)