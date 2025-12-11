Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı.

Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Hücum hattındaki bu eksikler sonrasında gözler Rafa Silva’ya çevrildi.

KADRODA OLABİLİR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş formasını son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde giyen Portekizli futbolcunun, Trabzonspor deplasmanında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.

1 aylık aranın ardından antrenmanlara başlayan Rafa Silva, fiziksel olarak henüz istenilen seviyede değil.

11 İHTİMALİ DÜŞÜK

Takımla çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, eksiklerini kapatmaya çalışıyor.

Durumu teknik heyet tarafından takip edilen Rafa'nın Trabzon kafilesinde olsa bile karşılaşmaya 11’de başlama ihtimali oldukça zayıf.