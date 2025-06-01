Milli basketbolculardan Litvanya maçı değerlendirmesi

AA & Ensonhaber

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Litvanya'yı 73-68 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Derin Erdoğan ile Tilbe Şenyürek, iyi yolda olduklarını söyledi.

Milli basketbolcular, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan özel müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MOTİVEYİZ"

Takım olarak çok istekli olduklarını belirten Derin Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Çok motiveyiz. Hem tecrübeli hem de benim gibi genç oyuncular var. Jenerasyon olarak karma bir ekibe sahibiz. Bence bu çok güzel bir şey. Fransa'da iki maç oynadık. Çok zordu. Çok fiziksel ve sert maçlardı. Oradan öğrendiğimiz şeyler neticesinde Litvanya ile oynadık. Bence çok iyi gidiyoruz. Her maçta kendimize bir şey katıyoruz. Maç kondisyonumuzu geliştiriyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah çok iyi sonuçlar alacağız.

"BENCE ÇOK İYİ YOLDAYIZ"

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek, eksiklerini kapatarak 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazır gitmek istediklerini aktardı.

Dördüncü hazırlık maçını oynadıklarını hatırlatan Tilbe, şu şekilde konuştu:

Hazırlık sürecinde bazı mağlubiyetler yaşadık. Bugün ilk galibiyetimizi aldık ama bizim için önemli olan basketbolumuzu olabildiğince geliştirebilmek. Birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yeni arkadaşlar var. Birbirini tanıyan insanlar var ama uzun süredir görüşmüyoruz. Bunun gerçekten de dezavantajı var. Mağlubiyetler için bahane olmasın ama bir adaptasyon sürecindeyiz. Hocamız talihsiz bir kaza geçirdi. Antrenmanlarda istediği gibi efektif olamıyor. Bunun da biraz sıkıntısını yaşadık ama biz basketbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bence çok iyi yoldayız.

"ŞAMPİYONAYA DAHA HAZIR GİTMEK İSTİYORUZ"

Litvanya karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tilbe Şenyürek, şu değerlendirmede bulundu: