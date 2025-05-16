MSK'nın hedefi play-off'a kalmak

İHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde fikstür avantajı ile 6. sırada bulunan Mersin Spor Kulübü (MSK), sezonun son haftasında sahasında oynayacağı Darüşşafaka maçının hazırlıklarını Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Süper Lig’deki ilk yılında ortaya koyduğu performansla basketbolseverlerin takdirini toplayan MSK, bu maçı da kazanıp play-off’a doğrudan kalmak istiyor.

Başantrenör Can Sevim, amaçlarının puan cetvelinde 6. sıradaki yerlerini korumak olduğunu söyledi.

"BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

7. sırada yer alan Galatasaray’ın 1 maç eksiği olduğunun altını çizen Sevim, şu şekilde konuştu:

Sonuç olarak Galatasaray’ın bir maç eksiği var ama 6. sırayı şu anda almış durumdayız ve bunu bırakmak istemiyoruz. Evimizde oynayacağımız son maçı da kazanıp 6. sıradaki yerimizi netleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu bizim açımızdan da kulübümüz ve şehrimiz açısından da çok önemli.

"BİZİ DESTEKLEYECEK MUHTEŞEM BİR SEYİRCİMİZ OLACAK"

Sezona 2025-2026 sezonunda Avrupa Kupaları’na katılma hedefiyle başladıklarını ifade eden Sevim, gelinen noktada bu hedefe çok yakın olduklarını kaydetti.

Sevim, şu şekilde konuştu: