Nando de Colo yeniden Fenerbahçe forması giyecek

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 2019-2022 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen 38 yaşındaki basketbolcu Nando de Colo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Nando de Colo, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemde birer kez Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Son olarak ülkesinin ASVEL takımında oynayan Fransız oyun kurucu, kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok başarı kazandı.

Fransa Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve dünya üçüncülüğü yaşayan basketbolcu, birçok ulusal lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra 2 kez de EuroLeague zaferi elde etti.