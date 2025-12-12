NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı

- Alperen Şengün, soğuk algınlığı sonrası döndüğü maçta Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendiği karşılaşmada etkileyici bir performans sergiledi.
- Şengün, 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla göz doldurdu.
- Rockets'ta Amen Thompson ve Jabari Smith Jr da önemli katkılarda bulundu.
NBA’de normal sezonun heyecanı sürerken Houston Rockets, Los Angeles Clippers’ı ağırladı.
Rockets, Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi.
ALPİ YİNE MÜTHİŞ OYNADI
Bir süredir takımdan ayrı olan temsilcimiz Alperen Şengün, dönüş maçında etkileyici bir performans ortaya koydu.
Toyota Center'daki mücadelede 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma performansı sergileyen milli basketbolcumuz Şengün, takımını sırtladı.
22 SAYI, 15 RİBAUNT VE 5 ASİST...
Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jabari Smith Jr 18 sayı, 10 ribaunt ve Kevin Durant 16 sayı kaydetti.
Clippers'ta Ivica Zubac 33 sayıyla en skorer isim olurken, Kawhi Leonard 24 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.