NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı

Soğuk algınlığı nedeniyle 2 maç sonra parkeye dönen Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Los Angeles Clippers’ı 115-113 yendiği maçta performansıyla göz doldurdu.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 10:28
NBA'de Alperen Şengün
  • Alperen Şengün, soğuk algınlığı sonrası döndüğü maçta Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendiği karşılaşmada etkileyici bir performans sergiledi.
  • Şengün, 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla göz doldurdu.
  • Rockets'ta Amen Thompson ve Jabari Smith Jr da önemli katkılarda bulundu.

NBA’de normal sezonun heyecanı sürerken Houston Rockets, Los Angeles Clippers’ı ağırladı.

Rockets, Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi.

ALPİ YİNE MÜTHİŞ OYNADI

Bir süredir takımdan ayrı olan temsilcimiz Alperen Şengün, dönüş maçında etkileyici bir performans ortaya koydu.

Toyota Center'daki mücadelede 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma performansı sergileyen milli basketbolcumuz Şengün, takımını sırtladı.

22 SAYI, 15 RİBAUNT VE 5 ASİST...

Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jabari Smith Jr 18 sayı, 10 ribaunt ve Kevin Durant 16 sayı kaydetti.

Clippers'ta Ivica Zubac 33 sayıyla en skorer isim olurken, Kawhi Leonard 24 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

