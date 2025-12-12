Abone ol: Google News

Galatasaray'da iki futbolcu sınırda

Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 10:21
  • Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.
  • Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart sınırında.
  • Kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçını kaçıracaklar.

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

KART GÖRMELERİ HALİNDE YOKLAR

Osimhen ve Torreira, bu maçta kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

