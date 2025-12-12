Galatasaray'da iki futbolcu sınırda

- Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.
- Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart sınırında.
- Kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçını kaçıracaklar.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
KART GÖRMELERİ HALİNDE YOKLAR
Osimhen ve Torreira, bu maçta kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.