Brann kaptanının farklı mağlubiyet sonrası sözleri dikkat çekti: Fenerbahçe bizden üst seviyede...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann ile kozlarını paylaştı.

Müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BRANN'IN KAPTANINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin gollerini 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 36, 44 ve 65. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.

Brann'da Helland, 18. dakikada En-Nesyri'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

"BİZDEN DAHA YÜKSEK SEVİYEDELER"

Öte yandan Brann'da kaptan Fredrik Pallesen Knudsen'den karşılaşma sonrası Fenerbahçe itirafı geldi.

Knudsen yaptığı açıklamada, "Bizden açıkça daha yüksek bir seviyedeler. Bugün bizim için tam bir ders oldu." ifadelerini kullandı.