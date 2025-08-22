Nedim Yücel: Emin adımlarla Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü düzenledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAŞARILI OLACAĞIMIZA ÇOK İNANIYORUZ"

Yücel, şu şekilde konuştu:

Avrupa Şampiyonası'na 5 gün kaldı. Yarın oynayacağımız Karadağ maçıyla da Riga uçuşu öncesi hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Çok verimli bir kamp geçirdik. Oyuncularımız çok özveriliydi. Hazırlık maçlarında iyi mücadele ettiler. Bizim için Avrupa Şampiyonası'nda ümitle bakmamıza sebep oldu. Zaten çok kaliteli bir kadromuz var. Bu kamp boyunca hep yanımızda olan yönetim kurulu ve başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Hocamızla beraber emin adımlarla Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Başarılı olacağımıza çok inanıyoruz.