Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol'a şans tanımadı

- Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-73 yendi.
- Maç, Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynandı.
- Nesibe Aydın'dan Davis 22 sayı kaydetti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 81-73'lük skorla konuk takım Nesibe Aydın oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 21, Dangerfield 14, Willams 21, Doğa Adıcan, Merve Arı 7, Merve Uygül 2, Meltem Avcı Yılmaz 4, Collier 4
Nesibe Aydın: Davis 22, Bone 16, Elif Çayır, Büşra Akgün 7, Melike Yalçınkaya 4, Green 12, Turner 2, Yağmur Önal 18
1. Periyot: 18-21
Devre: 42-40
3. Periyot: 53-60