Spor Toto, Gaziantep Gençlikspor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Spor Toto, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 16:11
  • Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi Spor Toto üstün geldi.
  • Setler 25-15, 25-20, 22-25, 25-22 skorlarıyla tamamlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında, Spor Toto ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.

104 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Emin Gök, Muhammed Kaya, Camejo, Mustafa Koç, Jaime, İzzet Ünver (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratça, Orçun Ergün)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, Uğur Okay (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Muhammet Ertuğrul, Yusuf Eken, Halil İbrahim Kurt)

Setler: 25-15, 25-20, 22-25, 25-22

Süre: 104 dakika (25, 24, 24, 31)

