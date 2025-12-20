Spor Toto, Gaziantep Gençlikspor'u mağlup etti

- Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi Spor Toto üstün geldi.
- Setler 25-15, 25-20, 22-25, 25-22 skorlarıyla tamamlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında, Spor Toto ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.
104 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Emin Gök, Muhammed Kaya, Camejo, Mustafa Koç, Jaime, İzzet Ünver (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratça, Orçun Ergün)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, Uğur Okay (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Muhammet Ertuğrul, Yusuf Eken, Halil İbrahim Kurt)
Setler: 25-15, 25-20, 22-25, 25-22
Süre: 104 dakika (25, 24, 24, 31)