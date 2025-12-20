Domenico Tedesco'dan Edson Alvarez ve Archie Brown açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde ise konuk ekip Fenerbahçe'de, sıcak bir gelişme yaşandı.

KADRODA YOK

Sarı-lacivertli takımda orta saha oyuncusu Edson Alvarez, kadroda yer almadı.

Meksikalı futbolcunun, ağrıları olduğu ve bu nedenle maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

"BU MAÇTA VE ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA OLMAYACAKLAR"

Maçın hemen öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, kendisine sorulan "Konyaspor maçının hücum hattıyla aynı hücum hattı. Bu da Konyaspor maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin maçı erkenden koparmak isteyeceği anlamına gelir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta.

BROWN VE EDSON

Fenerbahçe'de bulunan iki önemli eksik için de konuşan Tedesco, "Detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile 23 Aralık Salı günü evinde karşılaşacak.