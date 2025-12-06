Abone ol: Google News

Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, sahasında OGM Ormanspor'u 73-60 yendi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 19:12
Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u mağlup etti
  • Nesibe Aydın, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor'u 73-60 yendi.
  • Müsabaka TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekibin oyuncularından Green 20 sayı kaydetti.
  • Karşılaşmada ilk yarı 35-33 Nesibe Aydın lehine sonuçlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 73-60'lık skorla ev sahibi takım Nesibe Aydın oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Benhür İrcel, Aygün Akgün

Nesibe Aydın: Davis 19, Bone 12, Melike Yalçınkaya 5, Green 20, Yağmur Önal 4, Tuğçe Gürel, Büşra Akgün 3, Turner 7, Derin Yaya 3

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 3, Duygu Özen 8, Kübra Erat 9, De Shields 6, Anigwe 21, Damla Gezgin 11, Banu Şimşek, Fraser 2

1. Periyot: 18-18

Devre: 35-33

3. Periyot: 63-46

