Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u mağlup etti

- Nesibe Aydın, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor'u 73-60 yendi.
- Müsabaka TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekibin oyuncularından Green 20 sayı kaydetti.
- Karşılaşmada ilk yarı 35-33 Nesibe Aydın lehine sonuçlandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 73-60'lık skorla ev sahibi takım Nesibe Aydın oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Benhür İrcel, Aygün Akgün
Nesibe Aydın: Davis 19, Bone 12, Melike Yalçınkaya 5, Green 20, Yağmur Önal 4, Tuğçe Gürel, Büşra Akgün 3, Turner 7, Derin Yaya 3
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 3, Duygu Özen 8, Kübra Erat 9, De Shields 6, Anigwe 21, Damla Gezgin 11, Banu Şimşek, Fraser 2
1. Periyot: 18-18
Devre: 35-33
3. Periyot: 63-46