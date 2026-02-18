Abone ol: Google News

Bandırmaspor karşısında geri döndüler! Manisa FK'dan 3 gollü galibiyet

Manisa FK, 1. Lig'in 26. haftasında evinde Bandırmaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 22:01
  • Manisa FK, evinde Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.
  • Maçta Bandırmaspor 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
  • Manisa FK, puanını 37'ye yükseltti.

1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK'nın evinde oynanan maçta Bandırmaspor, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve mücadeleyi 3-2 Manisa FK kazandı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bandırmaspor'un gollerini 25. dakikada Barış Alıcı ve 58. dakikada Joao Amaral kaydetti.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri ise 60. dakikada Alenis Vargas, 64. dakikada Lois Diony ve 90. dakikada Yassine Benrahou attı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 37'ye yükseltirken, Bandırmaspor 36 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.

