OGM Ormanspor'dan Çanakkale Belediyespor'a 20 sayılık fark

- OGM Ormanspor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 83-63 yendi.
- Maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynandı ve Ormanspor sezonun 2. galibiyetini aldı.
- Çanakkale Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-63'lük skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.
OGM Ormanspor, sezondaki 2'nci galibiyetini alırken Dardanel Çanakkale Belediyespor, 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ozan Gönen, Mustafa Çeltiker, İsmail Bayram
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 10, Kübra Erat 11, Shields 12, Anigwe 23, Damla Gezgin 9, Fraser 7, Banu Şimşek 5, Melisa Dönmez, Yağmur Güvercin
Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 8, Dilara Tongar 14, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 6, Wallace 17, Saliha Mandıracı 3, Elif Emirtekin 3, Nisa Yalçın, Reyyan Yiğit 3, Dilasu Engin
1. Periyot: 26-14
Devre: 44-25
3. Periyot: 70-43