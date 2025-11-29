Abone ol: Google News

OGM Ormanspor'dan Çanakkale Belediyespor'a 20 sayılık fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 83-63 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 15:55
OGM Ormanspor'dan Çanakkale Belediyespor'a 20 sayılık fark
  • OGM Ormanspor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 83-63 yendi.
  • Maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynandı ve Ormanspor sezonun 2. galibiyetini aldı.
  • Çanakkale Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-63'lük skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.

OGM Ormanspor, sezondaki 2'nci galibiyetini alırken Dardanel Çanakkale Belediyespor, 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ozan Gönen, Mustafa Çeltiker, İsmail Bayram

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 10, Kübra Erat 11, Shields 12, Anigwe 23, Damla Gezgin 9, Fraser 7, Banu Şimşek 5, Melisa Dönmez, Yağmur Güvercin

Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 8, Dilara Tongar 14, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 6, Wallace 17, Saliha Mandıracı 3, Elif Emirtekin 3, Nisa Yalçın, Reyyan Yiğit 3, Dilasu Engin

1. Periyot: 26-14

Devre: 44-25

3. Periyot: 70-43

Eshspor Haberleri