Olympiakos, NBA'den ABD'li oyun kurucu Monte Morris'i kadrosuna kattı Yunan ekip Olympiakos, NBA'de tecrübeli bir oyun kurucu olan Monte Morris ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Morris, NBA kariyerinde birçok takımda forma giydi ve önemli bir istatistiğe sahip...