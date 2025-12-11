Devre arasında gergin anlar: Tolgay Arslan sinirden çılgına döndü...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima ile Çin ekibi Shanghai Shenhua karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın devre arasında Sanfrecce Hiroshima forması giyen Tolgay Arslan, tünelde Shanghai Shenhua'lı oyuncularla gerginlik yaşadı.

TÜNELDE ORTALIK KARIŞTI

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın devre arasında iki takım oyuncuları soyunma odasına ilerlerken Türk yıldız, tünelde beklediği bir rakibi ile önce kafa kafaya geldi.

Ardından Çin temsilcisinin oyuncuları ile Tolgay arasında arbede yaşandı ve karşılıklı itiş kakış devam ederken ortalık karıştı.

Tünelde bulunan güvenlik görevlileri ve teknik heyet personelinin araya girmesinin ardından gerginlik yatıştırıldı.

ARBEDE YAŞANDI: ARAYA GİRENLER AYIRDI

Maçın hakemi de olaya müdahale ederek iki takım oyuncularını düdük çalarak sakinleştirmeye çalıştı.

Karşılaşmayı Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Sanfrecce Hiroshima, Hayato Araki'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.