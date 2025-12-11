Galatasaray'ın hesabı şaştı: Kasım kabusu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray için kasım sonuyla birlikte dertler başlıyor, aralık ayında kriz tavan yapıyor.

Çünkü üç yıldır aynı senaryo yaşanıyor...

Sezona harika bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, kasım sonuyla birlikte adeta bunalıma giriyor, duvara tosluyor.

KASIM AYI GELİNCE BİR ŞEYLER OLUYOR

Önceki iki yılda bu sendrom sadece Avrupa'da baş gösteriyordu.

2023/2024'te Kasım ve Aralık aylarında Bayern Münih'e 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, Manchester United ile evinde 3-3 berabere kalıp, Kopenhag'a 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Bir sonraki sezonda tablo değişir gibi oldu.

3-2'lik Tottenham zaferi sarı-kırmızılı ekipte büyük sevinç yaratırken, sonrasında 1-1'lik Alkmaar ve 2-2'lik Malmö karşılaşmalarıyla eskiye dönüş yaşandı.

SIKINTI SÜPER LİG'E DE YANSIDI

Bu sezon sıkıntı Süper Lig'e de yansıdı. Trabzonspor (0-0) ve Fenerbahçe (1-1) beraberlikleri ile 1-0'lık Kocaelispor yenilgisi yine bu döneme denk geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde de Union SG (1-0) ve Monaco (1-0) mağlubiyetleri alındı. Aslan sadece Gençlerbirliği (3-2) ve Samsunspor'u (3-2) devirdi, ancak oynadığı futbolla tat vermedi.