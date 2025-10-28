Ovie Soko, 6 hafta parkeden uzak kalacak

- London Lions, Ovie Soko'nun ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 6 hafta oynayamayacağını açıkladı.
- Soko, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 3 maçta 6,7 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
- London Lions, EuroCup'ta 4 maçın ikisini kazandı.
EuroCup 5. hafta maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak London Lions, takım kaptanı Ovie Soko'nun sakatlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz kısa forvetin ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 6 hafta parkeden uzak kalacağı kaydedildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Ligde 6'da 6 yapan London Lions, EuroCup'ta ise oynadığı 4 maçın ikisini kazandı.