Panathinaikos, Richaun Holmes'i kadrosunda kattı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, ABD'li pivot Richaun Holmes'u kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Panathinaikos BC, Richaun Holmes'u iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar.
NBA'DA BİRÇOK TAKIMIN FORMASINI GİYDİ
Kariyerine 2015 yılında Philadelphia 76ers'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, sırasıyla Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks ve Washington Wizards forması giydi.