Partizan'da Obradovic dönemi bitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı’nda başantrenör Zeljko Obradovic, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti. Tecrübeli çalıştırıcı, kararı kendi isteğiyle aldığını belirtti.

"EN GÜZEL HAYALİ BİRLİKTE YAŞADIK"

Partizan taraftarlarına teşekkür eden Obradovic, kulübe 4,5 yıl önce büyük bir hedefle döndüğünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

10 yıl sonra Partizan’ın yeniden Avrupa Ligi’nin bir parçası olmasını istiyordum. Bunu birlikte başardık. Ne yazık ki bu sezon yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunu üstlenmem gereken an geldi.

Obradovic, kulüp yönetimine, çalışanlara, oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederek veda etti.

9 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU İLE TARİHE GEÇTİ

Efsane antrenör, Partizan’ı daha önce 1991-1993 yılları arasında çalıştırmış; 2021’de ise ikinci kez takımın başına geçmişti.

Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid, Fenerbahçe ve Panathinaikos ile toplam 9 EuroLeague şampiyonluğu kazanarak Avrupa basketbol tarihinin en başarılı koçlarından biri oldu.

PARTİZAN BU SEZON ÜZDÜ

Sırp ekibi, bu sezon EuroLeague’de çıktığı 13 maçta yalnızca 4 galibiyet elde ederek 9 kez mağlup oldu. Bu kötü performansın Obradovic’in istifa kararında etkili olduğu değerlendiriliyor.