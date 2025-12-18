Eyüpspor'da Kerem Demirbay'dan fesih kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, İstanbul ekibinden ayrılığa hazırlanıyor.

Galatasaray'dan sonra yaz transfer döneminde Eyüpspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibiyle sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYİ PLANLIYOR

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Eyüpspor sonrası da kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Kerem Demirbay ile yakından ilgileniyor.

Kerem şu anda ligde yabancı statüsünde forma giyiyor.

Eyüpspor'da bu sezon 15 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 1 asist yaptı.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Kerem Demirbay, Süper Lig’in 15’inci Galatasaray'ın, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği maçta mücadeleyi tribünden takip etmişti.

Karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen sorulara Kerem Demirbay, şu şekilde cevap vermişti:

Soru: "Kerem Demirbay nasıl maçtı?"

Kerem Demirbay: "Şükür yendik."

Soru: "Özledin mi Galatasaray'ı?"

Kerem Demirbay: "Galatasaray özlenmez mi?"

Diğer yandan Kerem Demirbay, daha önce Eyüpspor-Galatasaray maçı sonrası GS Store logolu poşet ile maç sonu görüntülenmiş ve uzun süre eleştirilmişti.