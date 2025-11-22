Şanlıurfa, açılış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- Şanlıurfa, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u yendi.
- Maçın ilk yarısını 34-29 önde kapatan Şanlıurfa, üstün oyununu sürdürdü.
- Karşılaşmayı 77-63 kazandı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Şanlıurfa karşı karşıya geldi.
Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 34-29 önde tamamladı.
KAZANAN ŞANLIURFA
Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen Şanlıurfa ekibi, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.