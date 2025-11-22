Abone ol: Google News

Şanlıurfa, açılış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk maçında Şanlıurfa, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 77-63'lük skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 18:07
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Şanlıurfa karşı karşıya geldi.

Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 34-29 önde tamamladı.

KAZANAN ŞANLIURFA

Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen Şanlıurfa ekibi, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.

