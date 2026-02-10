Süper Lig'de 23. hafta programına 'Ramazan' düzenlemesi

- Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki 23. hafta maç programını duyurdu.
- Maç saatleri, Ramazan ayı dolayısıyla 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak ayarlandı.
- Programda, iftar vakitleri de gözetilerek maç saatleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA turnuvalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta karşılaşmalarının tarihleri, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile yapılan istişareler neticesinde planlandı.
RAMAZAN AYI DÜZENLEMESİ YAPILDI
Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.
Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:
20 Şubat Cuma
20.00 Rizespor - Kocaelispor
21 Şubat Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği
16.00 Alanyaspor - Başakşehir
20.00 Konyaspor - Galatasaray
22 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Antalyaspor
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
20.00 Beşiktaş - Göztepe
23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa