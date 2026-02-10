Abone ol: Google News

Süper Lig'de 23. hafta programına 'Ramazan' düzenlemesi

Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Ligde 23. haftanın gündüz seansındaki maçlar, Ramazan ayı dolayısıyla 13.30 ve 16.00'da başlayacak.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 16:44
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA turnuvalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta karşılaşmalarının tarihleri, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile yapılan istişareler neticesinde planlandı.

RAMAZAN AYI DÜZENLEMESİ YAPILDI

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

20 Şubat Cuma

20.00 Rizespor - Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

16.00 Alanyaspor - Başakşehir

20.00 Konyaspor - Galatasaray

22 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Antalyaspor

16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

20.00 Beşiktaş - Göztepe

23 Şubat Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

