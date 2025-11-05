Sarunas Jasikevicius: Yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz

EuroLeague'in 9. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, yeniden galibiyet yoluna girmeleri gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"YENİDEN GALİBİYET YOLUNA GİRMELİYİZ"

Açıklamada, LDLC Asvel karşısında, geride kalan 8 maça göre daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini dile getiren Litvanyalı çalıştırıcının, "Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz. Asvel çok atletik bir takım, ligin en iyi ribaund alan ekiplerinden biri ve fizikli oyunculara sahipler. Bu yüzden onların boyuna karşı topu iyi çevirmek ve hem bireysel hem de takım olarak gelişmek çok önemli olacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"BİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAK O GALİBİYETE ULAŞMALIYIZ"

Takımın ABD'li oyuncusu Armando Bacot'un ise, şu görüşlerine yer verildi: