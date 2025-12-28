Galatasaray ve Fenerbahçe Christopher Nkunku transferinde karşı karşıya

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray ile 39 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler, 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.

Hücum hatlarını güçlendirmeyi hedefleyen iki ezeli rakip, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DEVREDE

İtalyan basını önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

La Repubblica'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için girişimlere başladı.

MILAN'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki hücum oyuncusu için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Haberde, Premier Lig kulüplerinin ve Juventus'un da Nkunku ile ilgilendiği, ancak şu ana kadar en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin transfer yarışında bir adım önde olduğu da vurgulandı.

NKUNKU'NUN KARİYERİ

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Christopher Nkunku, ardından Leipzig, Chelsea ve Milan formaları giydi.

Kariyerinde kulüp düzeyinde 326 maça çıkan Fransız yıldız, 100 gol ve 67 asistlik katkı sağladı.

Hücum hattının her bölgesinde görev alabilen Nkunku, 2022-2023 sezonunda Bundesliga'da gol kralı olurken yılın futbolcusu ödülünü de kazandı.

Fransa Milli Takımı formasını 18 kez giyen tecrübeli futbolcu, milli formayla 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.