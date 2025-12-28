Trabzonspor, Oğuz Aydın'ın peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışının içinde yer alan bordo-mavililer, Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ın peşine düştü.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı.

DOĞAN, SARAN'I ARADI

Edinilen bilgilere göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ı arayarak milli oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini iletti.

DÖNÜŞ GELMEDİ

Fenerbahçe’nin genç futbolcu için Trabzonspor'a henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.

FATİH TEKKE'YLE ÇALIŞMIŞTI

25 yaşındaki Oğuz Aydın, Alanyaspor forması giydiği dönemde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin öğrencisi olmuştu.

Bu nedenle bordo-mavili ekip, oyuncuyu yakından tanıyor.

BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI

10 milyon euro piyasa değerindeki Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe ile 24 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.