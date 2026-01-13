Sertaç Şanlı, Beşiktaş'a geri döndü

- Beşiktaş, 34 yaşındaki Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
- Daha önce Beşiktaş'ta oynayan Şanlı'nın kariyerinde birçok önemli takım bulunuyor.
- Milli oyuncu, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na geri döndü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, önemli bir takviye gerçekleştirdi.
Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki pivotla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe ve Dubai Basketbol formalarını terletti.