Sertaç Şanlı, Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş, 34 yaşındaki milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 20:03
  • Beşiktaş, 34 yaşındaki Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
  • Daha önce Beşiktaş'ta oynayan Şanlı'nın kariyerinde birçok önemli takım bulunuyor.
  • Milli oyuncu, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na geri döndü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki pivotla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe ve Dubai Basketbol formalarını terletti.

