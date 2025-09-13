Abone ol: Google News

TFF'ye EuroBasket finali için saat talebi

12 Dev Adam'ın Almanya ile pazar akşamı 21.00'de oynayacağı EuroBasket 2025 finali nedeniyle 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının daha erken bir saate çekilmesi talep edildi.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 09:22
A Milli Takımımız, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile tarihimizdeki ilk büyük kupa için mücadele verecek.

Türkiye'nin her ilinde ve her meydanında dev ekranlardan seyredilmesi ve milli coşkunun tavan yapması beklenen tarihi final öncesi TFF'ye Süper Lig'de aynı saatlerde Fenerbahçe-Trabzonspor maçı olması nedeniyle saat değişikliği talepleri yağmaya başladı.

TFF'YE ERTELEME TALEBİ YAĞDI 

Özellikle sosyal medyadan Türk sporseverler, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saat 20.00'den 18.00 veya 19.00'a çekilmesi yönünde isteklerini dile getirdi.

TFF, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

