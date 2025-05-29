Timberwolves'u yenen Thunder, NBA finaline yükseldi
AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde, Oklahoma City Thunder ile Minnessota Timberwolves karşı karşıya geldi.

Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder, rakibini 124-94'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve NBA Batı Konferansı finaline çıktı.

ALEXANDER MAÇA DAMGASINI VURDU

Thunder, Batı Konferansı Finali MVP'si seçilen Shai Gilgeous-Alexander'ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Timberwolves'ta Julius Randle 24 sayı, 5 asist, 3 ribauntla mücadele etti.

13 YIL SONRA FİNALE KALDILAR

NBA'de son olarak 2012'de final mücadelesine çıkan Oklahoma City Thunder, 6 Haziran Cuma günü finaldeki rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkacak.

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Emre Çalışkan
Editor