Timberwolves'u yenen Thunder, NBA finaline yükseldi

AA & Ensonhaber
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde, Oklahoma City Thunder ile Minnessota Timberwolves karşı karşıya geldi.
Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder, rakibini 124-94'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve NBA Batı Konferansı finaline çıktı.
ALEXANDER MAÇA DAMGASINI VURDU
Thunder, Batı Konferansı Finali MVP'si seçilen Shai Gilgeous-Alexander'ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.
Timberwolves'ta Julius Randle 24 sayı, 5 asist, 3 ribauntla mücadele etti.
13 YIL SONRA FİNALE KALDILAR
NBA'de son olarak 2012'de final mücadelesine çıkan Oklahoma City Thunder, 6 Haziran Cuma günü finaldeki rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkacak.
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