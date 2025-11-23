TOFAŞ, Anadolu Efes karşısında kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-79'luk skorla ev sahibi takım oldu.

İLK YARI EŞİTLİKLE SONA ERDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Yiğitcan Saybir ile etkili olan TOFAŞ'a, Anadolu Efes Loyd ve Dessert ile cevap verirken 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Dengeli şekilde geçen ilk çeyrek 22-22 sona erdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Smits ve Jones'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 7'ye (24-31) çıkardı. Savunmada sertliği arttırarak ritim bulan ev sahibi ekip, hücumda da Kidd, Blazevic ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla farkı eritti. Soyunma odasına da 47-47 eşitlikle gidildi.

TOFAŞ, GALİP GELDİ

Üçüncü periyotta Dessert ve Ercan Osmani ile etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikada 6 sayılık üstünlük sağladı: 51-57. Rakibinin oyununa Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, farkı kapatmayı başarsa da final periyotuna Anadolu Efes'in 60-59 üstünlüğüyle girildi.

Son periyot, TOFAŞ'ın geri dönüşüne sahne oldu. Bursa temsilcisi, periyot başında 5 sayı geriye düşse de seyirci desteğini de arkasına alarak Perez ve Tolga Geçim'in de tempolu hücumlarından skor katkısı aldı. Etkili mücadelesiyle skor üstünlüğünü ele geçiren TOFAŞ, parkeden 86-79 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Tolga Edis

TOFAŞ: Perez 18, Yiğitcan Saybir 13, Blazevic 12, Besson 10, Furkan Korkmaz 10, Özgür Cengiz 2, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 8, Lewis 1, Thomasson

Anadolu Efes: Loyd 12, Babb 10, Cordinier 8, Dessert 11, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Rüzgar Fenemen, Smits 9, Swider 3, David Mutaf 5, Jones 6

1. Periyot: 22-22

Devre: 47-47

3. Periyot: 59-60

Beş faulle çıkanlar: 39.41 Smits, Cordinier 38.54 (Anadolu Efes)