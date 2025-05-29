TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-80'lik skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.
Seride 2 galibiyet alanın yarı finale yükseleceği eşleşmede TOFAŞ, 1-0 öne geçti.
SKOR DAĞILIMI
TOFAŞ: Reed 13, Perez 21, Yiğitcan Saybir 5, Trifunovic 14, Pasecniks 13, Berk Demir 16, Özgür Cengiz 3, Bankston 6, Tolga Geçim 3, Gauzın
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 7, Odiase 4, Cavanaugh 9, Bouteille 5, Furkan Haltalı 4, Simonovic 7, Ponitka 12, Furkan Korkmaz 8, Kenan Sipahi 17, Göktuğ Baş 2
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