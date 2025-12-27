TOFAŞ, Jordan Floyd'u kadrosuna kattı

- TOFAŞ, 28 yaşındaki basketbolcu Jordan Floyd'u kadrosuna kattı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Jordan Floyd'u kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında Floyd ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Floyd'un bu sezon İsrail'in Maccabi Urban Ramat Gan takımı çıktığı 8 maçta 16,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,8 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla oynadığı belirtildi.
BURSASPOR BASKETBOL'DA OYNAMIŞTI
Tecrübeli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda Bursaspor Basketbol forması altında Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 17 sayı, 2,2 ribaunt, 3,2 asist ve 1,4 top çalma, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 12,4 sayı, 2 ribaunt, 1,6 asist, 1 top çalma istatistiklerine imza attığı kaydedildi.