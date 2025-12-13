Abone ol: Google News

TOFAŞ'tan Manisa Basket'e karşı rahat galibiyet!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, kendi sahasında Manisa Basket'i 80-62 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 18:06
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-62'lik skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Halil Erkoç

TOFAŞ: Perez 3, Yiğitcan Saybir 13, Whaley 13, Besson 16, Furkan Korkmaz 7, Özgür Cengiz 9, Efe Evan Postel, Tolga Geçim 4, Lewis 11, Emirhan Serbest 2, Thomasson 2

Manisa Basket: Smith 6, Yiğit Onan 6, Mintz 13, Johnson 9, Pereira 9, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Buğra Çal, Zemaitis 10, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2

1. Periyot: 14-21

Devre: 30-33

3. Periyot: 59-41

