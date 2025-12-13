TOFAŞ'tan Manisa Basket'e karşı rahat galibiyet!

- TOFAŞ, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Manisa Basket'i 80-62 yendi.
- Maç, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip rahat bir galibiyet aldı.
- Müsabakada en skorer oyuncular Besson 16, Whaley 13 ve Yiğitcan Saybir 13 oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-62'lik skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Halil Erkoç
TOFAŞ: Perez 3, Yiğitcan Saybir 13, Whaley 13, Besson 16, Furkan Korkmaz 7, Özgür Cengiz 9, Efe Evan Postel, Tolga Geçim 4, Lewis 11, Emirhan Serbest 2, Thomasson 2
Manisa Basket: Smith 6, Yiğit Onan 6, Mintz 13, Johnson 9, Pereira 9, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Buğra Çal, Zemaitis 10, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2
1. Periyot: 14-21
Devre: 30-33
3. Periyot: 59-41